Lancement d’Elocoop pour gérer l’autoconsommation collective

Enercoop Midi-Pyrénées, coopérative nationale d’énergie citoyenne, lance la plateforme Elocoop afin de piloter collectivement les flux d’énergie d’autoconsommation, issus de panneaux photovoltaïques installés sur un périmètre de 2 km. Développée en open source, Elocoop simplifie l’accessibilité de l’électricité en circuit court grâce à la visualisation numérique de la consommation des acteurs. « En configurant la clé de répartition, on priorise tel point de livraison, en fonction de l'heure de consommation, explique Tatiana Badouard, chargée de communication de la coopérative. On associe des acteurs qui consomment à différents moments de la journée : entreprises, collectivités, ménages… Surtout, on s'aperçoit qu’en se réappropriant l’énergie, chacun conscientise leur facture et adapte ses pratiques pour profiter davantage des périodes solaires. » Ainsi, les particuliers programment désormais leurs électroménagers en périodes creuses.

La plateforme sert déjà pour gérer le parc solaire au sol en autoconsommation collective, à Pousse-Pisse (81), d’une puissance de 250 kWc. D’une superficie de 5 000 m², il alimente notamment les commerces et logements voisins. Son surplus est revendu au fournisseur classique par le producteur, ici la coopérative, mais l’objectif vise à optimiser la consommation pour produire le moins de surplus possible.