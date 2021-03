Lamarque-Pontacq : le centre d’incendie et de secours est en rénovation jusqu’en mai 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Entretien des infrastructures Supprimer Valider Valider

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Pontacq fait l’objet de travaux de rénovation. La livraison est prévue pour fin mai 2021.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques a engagé des travaux de rénovation au CIS de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques). Ils concernent le remplacement des tôles de la toiture, le changement de l’antenne et le renforcement de la charpente. L’isolation et l’éclairage du garage en font aussi partie.

Cette rénovation du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Pontacq est réalisée dans le cadre du budget d’entretien annuel. En raison des travaux, les pompiers ont déménagé tout leur matériel et leurs véhicules dans les locaux de l’usine Arcus, rue du Maréchal Foch, samedi 27 février 2021. Didier Larrazabal, le maire de Pontacq, a profité de ce déménagement pour effectuer une visite du chantier.