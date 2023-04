Lakal intègre la technologie Delta Dore à ses volets roulants

Sensible aux questions environnementales, Lakal aborde la RE 2020 par le volet de l’innovation. Le fabricant allemand met en œuvre des solutions permettant de réduire les effets de ses activités sur l’environnement et des produits qui aident à la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments neufs. Lakal propose un gestionnaire d’énergie sous le nom de Tywell-Ready compatible avec sa gamme de volets roulants. En parallèle, le fabricant a sorti sa gamme Confort, Design, Sécurité permettant des économies d’énergie tout en offrant un haut niveau de sécurité.

Tywell-Ready, le volet roulant intelligent

Le gestionnaire d’énergie Tywell, mis au point par Delta Dore, a pour but d’optimiser la consommation d’énergie dans l’habitat grâce à un algorithme permettant une véritable gestion bioclimatique. Cet algorithme analyse en permanence la température extérieure et intérieure ainsi que le niveau d’ensoleillement. De cette manière, les besoins énergétiques sont réduits, quelle que soit la saison selon le rythme de vie des occupants.

La technologie Tywell s’intègre aux volets roulants Lakal pour en favoriser la gestion. Les ouvertures et fermetures sont gérées via une interface intuitive, facile d’utilisation en local ou à distance, depuis un smartphone ou une tablette. Ce pilotage se fait en fonction des apports solaires, de la météo, de la saison et de l’exposition des façades. Son réglage est adapté de sorte à conserver une luminosité naturelle dans le logement. Il peut être affiné grâce à l’horloge crépusculaire intégrée, automatique ou personnalisable

Lakal Tywell-Ready répond aux réglementations thermiques en vigueur et à la RE 2020. Il a été imaginé pour assurer un haut niveau de protection avec un design qui lui permet de s’intégrer à tout environnement. Tywell est également compatible avec d’autres équipements de la maison tels que les systèmes de chauffage, éclairages, portail, porte de garage, alarme…

« Confort, Design, Sécurité », économique et sûr

En septembre dernier, Lakal a en outre complété sa gamme de volets roulants avec une nouvelle technologie appelée “Confort Design Sécurité”. Grâce à un moteur radio hybride pilotable en mode filaire ou à distance, les nouveaux volets roulants Confort, Design, Sécurité de Lakal offrent un confort optimal.



© Lakal / Delta Dore Avec sa nouvelle gamme, Lakal propose une véritable innovation en intégrant dans les volets roulants des solutions de sécurité pour l’habitat.

Connectée en mode radio (protocole X3D) à notre détecteur de fumée et/ou à notre alarme certifiée A2P, cette gamme de volets axée sur la sécurité permet de protéger contre les tentatives d’intrusion ou incendies. La consommation énergétique est réduite de 50% par rapport à la plupart des moteurs du marché permettant ainsi davantage d’économies d’énergie.

Avec cette nouvelle gamme, Lakal propose une véritable innovation en intégrant dans les volets roulants des solutions de sécurité pour l’habitat :

- Un détecteur de fumée qui se déclenche en cas d’émanation de fumée et fait relever les tabliers en mode accéléré afin de permettre une évacuation rapide des lieux.

- un système d’alarme connecté aux volets roulants qui se déclenche en cas d’intrusion, afin de faire fuir toute personne malveillante avant même qu’elle n’ait eu accès aux menuiseries.