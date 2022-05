Lakal et sa moustiquaire à la toile presque invisible

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de protections solaires, portes de garage et moustiquaires lance une moustiquaire dotée de sa toile Transpatec, qui a pour principale particularité d’être peu visible à l’œil nu.

Lakal aborde l’été et les piqures de moustiques avec une nouvelle moustiquaire plus transparente que la moyenne. Elle est dotée de la toile Transpatec, fruit de la recherche et développement du fabricant. Les fils qui la composent mesurent 0,13 mm. Pourtant, elle a une perméabilité à l’air 20 % supérieure à une toile moustiquaire en fibre de verre standard. Lakal y applique aussi un revêtement qui se nettoie grâce à la force de l’air. Enfin, cette moustiquaire est conforme à la norme DIN EN ISO 13934-1 concernant la résistance aux intempéries et à la déchirure. Elle affiche une résistance à la déchirure 123N/25 mm. Transpatec a aussi la certification écologique Oeko-Tex.