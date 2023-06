Lakal dans la course pour Paris 2024

En vue des prochains Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Paris l’an prochain, Lakal a décidé d’apporter son soutien à l’athlète Michel Munsch, sportif de haut niveau spécialisé dans la course à pied. Le coureur enchaîne les titres de champion, et ce, malgré son handicap.

Atteint d’une cécité légère depuis 2005, qui s’est aggravée en cécité totale, l’athlète handisport continue de pratiquer sa passion et vient d’être sacré champion de France du semi-marathon handisport. Ayant obtenu 18 titres de champion de France auparavant, il fait aujourd’hui partie des meilleurs coureurs français. « C’est une fierté pour Lakal de l’accompagner et de contribuer à son projet par le sponsoring » expliquent ses porte-paroles

Lakal a déjà soutenu Michel Munsch lors de sa participation, le 5 mars 2023, au semi-marathon de Paris, et le suivra aux Mondiaux, de juillet 2023 au stade Charléty de Paris et de mai 2024 en Corée du Sud. L’entreprise sera à ses côtés pour réaliser son objectif à plus long terme : courir pour les Jeux paralympiques à l’été 2024 avec Mathieu Leroux, son guide depuis octobre 2021.