Laisser faire la nature, le meilleur outil pour aider les côtes à s’adapter aux changements climatiques

A l’issue de trois jours d’ateliers et de visites sur le terrain, du 15 au 17 juin à Marseille et à Hyères-les-Palmiers, une soixantaine d’experts du monde entier, réunis sous l’égide du Conservatoire du littoral, ont produit un document d’orientation pour adapter les côtes aux changements climatiques avec l’aide de solutions basées sur la nature. En cours de finalisation, il sera adressé le 15 juillet aux représentants de l’Union européenne, des Etats membres, des régions et villes côtières afin qu’il puisse servir de base de travail à chaque échelle en termes de planification et d’implantation des mesures d’adaptation.