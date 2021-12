Lagny-sur-Marne : une maison de retraite d’une centaine de chambres va voir le jour au cœur du parc Saint-Jean en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de la future maison de retraite du parc Saint-Jean, à Lagny-sur-Marne, se poursuivent.

Le projet d’aménagement du parc Saint-Jean, le nouveau quartier de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), se poursuit. À l’issue de cette opération, prévue pour 2026-2027, ce sont 850 logements qui vont y voir le jour, dont une partie a déjà été livrée. D’autres sont en cours de construction, comme le futur établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, situé derrière la nouvelle maison de santé du quartier.

Cette maison de retraite, de forme arrondie, comprendra cent chambres et dix places d’accueil de jour, réparties sur cinq étages. Elle inclura également un jardin, une salle de restauration et différentes pièces communes. S’y ajouteront un pôle de réception, et un pôle d’activités et de soins adaptés. Ce dernier proposera des activités sociales et thérapeutiques destinées aux résidents atteints de maladies neurodégénératives.

Rappelons que les travaux de la nouvelle maison de retraite ont débuté en mars 2020, avec une livraison programmée en 2023.