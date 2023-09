Lafarge lance une nouvelle technologie de broyage pour recycler les matériaux de démolition

S’appuyant sur l’expertise ECOCycle, sa plateforme technologique circulaire, Lafarge entre dans l’ère de l’upcycling grâce à "l’Advanced Crushing", une installation de recyclage capable de valoriser l’intégralité des bétons de démolition et de créer des produits recyclés à haute valeur ajoutée.

Construite sur le site de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) pour un montant de 2,5 M€, elle entrera en fonction dès septembre 2023 et servira de pilote pour déployer dès 2024 cet équipement en France.

Le procédé industriel repose sur une technologie de broyage novatrice appliquée pour la première fois en Europe au recyclage, qui permet d’isoler dans les bétons de démolition des matériaux de grande finesse et à forte concentration en ciment pour en faire des ajouts décarbonés à la fabrication de nouveaux ciments.

Concrètement, la nouvelle installation associe un système de broyage à pression variable avec un système de flux d’air, permettant de désolidariser et de récupérer la pâte cimentaire pendant l’opération de concassage, sans broyer le granulat d’origine.

Un ajout recyclé 100% décarboné pour les ciments

En plus de l’apport de granulats recyclés de haute qualité pour la fabrication de béton neuf bas carbone, la nouvelle installation va également répondre à un autre besoin essentiel pour assurer la transformation écologique de la construction : la production à destination des cimenteries d’un ajout pour la fabrication du ciment à la fois recyclé et décarboné.

Les fines de ciment, qui dans un processus classique de concassage restent « collées » au sable, deviennent désormais une source de matériaux alternatifs recherchée pour compléter le clinker, permettant ainsi d’en réduire la part dans la composition finale d’un ciment et donc de baisser son poids carbone.

Avec cette nouvelle installation Lafarge fait jouer une nouvelle fois la complémentarité de ses activités, granulats, ciment et béton, pour accélérer la montée en puissance de la construction circulaire. Aujourd’hui en France, selon l’organisme Recybeton, 80% des bétons de déconstruction sont déjà valorisés, très majoritairement dans diverses applications routières (sous-couches de chaussées, etc.). En choisissant l’upcycling et en réintroduisant ces bétons de démolition dans la chaîne de fabrication du ciment et du béton, Lafarge renforce la valeur des matériaux de démolition et continue de nourrir son ambition circulaire.