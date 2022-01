Lafarge Granulats va acquérir l’activité carrières du groupe Famy

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ain Supprimer Lafarge Supprimer Granulats Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Lafarge Granulats fera l’acquisition des 6 carrières de l’activité granulat du groupe indépendant et familial de travaux publics fondé dans l’Ain en 1860 et installé à Valserhône.

Acteur régional majeur de l’activité granulats en Rhône-Alpes, le groupe de TP et de matériaux Famy, fondé dans l'Ain en 1860, dispose de réserves importantes dans cette zone limitrophe de la Suisse où la demande de matériaux est particulièrement forte.

Lafarge Granulats a annoncé mercredi 5 mai avoir signé un accord pour l'acquisition de 6 carrières de l’activité granulats du groupe.

Une acquisition qui renforcera considérablement la présence et l’activité de Lafarge France dans cette partie de la région Rhône-Alpes-Auvergne comprise entre les marchés très dynamiques de Dijon, Lyon et Genève.

"Après l'acquisition de 24 centrales à béton et d’une carrière début 2021, l'investissement dans la startup iséroise CCB Greentech à l’automne et maintenant l'acquisition de l’activité carrières du groupe Famy, nous renforçons davantage notre présence en Rhône-Alpes, zone particulièrement dynamique. Nous allons ainsi pouvoir encore étendre la disponibilité de nos solutions bas carbone et d’économie circulaire auprès de nos partenaires régionaux". s'est félicité François Petry, directeur général de Lafarge France.

La clôture de la transaction sera réalisée dans les prochaines semaines.