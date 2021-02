Laëtitia Boucher, responsable du développement durable pour l'Europe du Sud d'Interface

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Développement durable Supprimer Revêtements de sol souples Supprimer Dalle Supprimer France Supprimer Valider Valider

Prescriptrice grands comptes depuis 2010, Laëtita Boucher est nommée responsable du développement durable pour l'Europe du Sud d'Interface en septembre 2020. Interface est une entreprise internationale de revêtement de sol modulaire, spécialisée dans la dalle de moquette et les revêtements de sol souples, neutre en carbone.

Parcours professionnel de Laëtitia Boucher

Laëtitia Boucher débute sa carrière en tant que responsable de production en 1999, puis rejoint le Groupe Moniteur en 2003, en tant que chargée d’affaires auprès des Grands Comptes et PME. Elle intègre ensuite le CFPJ (Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes) où elle est en charge du développement et de la commercialisation des formations en communication.

En 2010, Laëtitia Boucher rejoint Interface en tant que prescriptrice grands comptes. Elle devient ambassadrice du développement durable en 2016. Elle est nommée responsable du développement durable pour l'Europe du Sud d'Interface en septembre 2020.

Formation de Laëtitia Boucher

Laëtitia Boucher est titulaire d’un BTS International Business (1999) et diplômée de l’Université de Cambridge (CISL), spécialité « chaîne de valeur durable », en 2019.