Lachapelle-aux-Pots : le centre de secours réhabilité d’ici août 2021

Le centre de secours de Lachapelle-aux-Pots devrait être opérationnel à partir du mois d’août prochain.

Le centre de secours de Lachapelle-aux-Pots (Oise) est en chantier dans le cadre de son extension et de sa réhabilitation. Le programme des travaux comprend deux séries d’agrandissements. L’installation de douches, d’une nouvelle chaufferie et d’une tour de manœuvre est prévue dans un premier temps. S’ensuivront un élargissement de la remise des véhicules de secours, au rez-de-chaussée, et l’aménagement d’un espace de couchage à l’étage. Le nouvel édifice disposera de 890 m² de surface.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en février 2021, avec une échéance des travaux fixée au mois d’août prochain. Selon les explications de Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l’Oise, « l’évolution depuis l’ouverture a entraîné des difficultés de fonctionnement. Dix véhicules dans une remise disposant de trois portes qui sert aussi de remise sanitaire, de salle de sport et de vestiaires, font que les locaux ne sont plus adaptés. » Elle a ajouté que le conseil départemental a investi 2,2 M€ dans cette opération, qui s’inscrit dans le premier plan d’investissement pour la modernisation des centres de secours de l’Oise. Un budget de 16 M€ a été consacré à ce programme.