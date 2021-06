Labège : Eiffage Immobilier lance la construction d’un immeuble mixte dans la Zone d’Aménagement Concerté Enova

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Labège, l’entreprise Eiffage construit un immeuble mixte de 9 000 m² dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Enova.

La société Eiffage Immobilier vient de lancer les travaux de construction d’un immeuble en R+10 à Labège (Haute-Garonne). Le projet est pris en charge par les équipes d’Eiffage Construction. Ce complexe accueillera une résidence coliving (résidence alliant espaces privés et espaces partagés), un restaurant et des commerces. Il sera également doté de parkings silos, qui seront disponibles dès la livraison de cet ensemble, prévue pour le deuxième trimestre 2023.

Ce type de parking est conçu pour s’intégrer facilement à la ville de demain. Par ailleurs, il est moins coûteux et son empreinte écologique est largement réduite parce que les travaux sont moins importants et non polluants. L’entreprise QPark assurera la gestion de ce parking de 307 places, que les usagers des bureaux voisins pourront également utiliser.

Cette opération mixte entre dans le cadre du réaménagement global de ce secteur de Labège en un quartier résidentiel et commercial. L’arrivée de la future station de métro Enova à l’horizon 2025 renforcera aussi cette idée de développement urbain.