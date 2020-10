Giglio dans le giron de Lababois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce bois Supprimer Starmat Supprimer Val-d'Oise Supprimer Valider Valider

C’est officiel. Le numéro un francilien du bois-panneaux, adhérent Starmat, a repris l’enseigne Giglio, un négoce de matériaux implanté à Champagne -sur-Oise, adhérent aussi de Starmat.

Nous vous annoncions il y a quelques mois que les deux dirigeants de Lababois, Denis et Olivier Labadens, étaient en négociation exclusive pour reprendre Giglio, un négoce de matériaux.

Et bien, depuis le 6 octobre au matin, Giglio est officiellement une enseigne du Groupe Lababois.

Implantée à Champagne-sur-Oise (Val d’Oise), Giglio compte une agence. Elle est présente sur trois univers métiers: les matériaux et le gros-ouvre, le carrelage et la cuisine. Elle dispose d’un libre-service et d’un showroom. La société réalise entre 3 et 4 M€ de chiffre d’affaires. (3 M€ en 2015 d’après société.com).

La société Giglio a démarré son activité en 1962 sous le nom de Grante avant d’être reprit par Guy Giglio en 1986, et devenir la société G.Giglio, spécialisée dans les matériaux de gros oeuvre. Par la suite, sa fille, Sabine Giglio a repris le flambeau en ouvrant la S.Giglio spécialisée dans le sanitaire et carrelage. Et c'est en 2019 que les deux activités ont été fusionnées sous la même enseigne Giglio.