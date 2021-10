La voie verte Lunel-Marsillargues va être reliée au pôle d’échanges multimodal de Lunel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Ville de Lunel veut favoriser davantage les déplacements doux en raccordant la voie verte Lunel-Marsillargues au pôle d’échanges multimodal de la commune. Le projet a été présenté le 13 octobre 2021.

Opérationnelle depuis juin dernier, la voie verte qui relie Lunel et Marsillargues (Hérault) a officiellement été inaugurée en septembre. Elle comprend plus de 3 km réservés aux cyclistes, rollers, piétons et personnes à mobilité réduite. À compter de novembre 2021, des travaux vont être entrepris afin de relier ce passage à la gare et au pôle d’échanges multimodal de Lunel. Ce projet, mené par la municipalité lunelloise, a été présenté le 13 octobre 2021.

L’opération prévoit ainsi de faire passer cette nouvelle piste par le chemin des Meunières, l’impasse des Azériolles, la rue du Rieu, la rue Lakanal et l’avenue Victor-Hugo. Elle inclut quelques ajustements au niveau des trottoirs et des voies. Si certains permettent une cohabitation entre les différents modes de déplacement, d’autres nécessitent quelques réaménagements, notamment en matière de stationnement. La Ville souhaite alors profiter de ces travaux pour enfouir les réseaux secs présents le long du tracé. Il s’agit ici d’une opération supplémentaire dans le but d’améliorer le cadre de vie des riverains.