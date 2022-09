« La ville durable passe par le respect de l’exigence démocratique », Patrice Vergriete, président de France Ville Durable

La qualité de vie et la santé constitueront le fil rouge des secondes rencontres des Villes durables en action, le 16 septembre à Dunkerque. Président de l’association France Ville Durable et hôte de l’événement, le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque défend une approche démocratique de la transition. Il questionne autant la fabrique de la ville que celle des territoires ruraux.