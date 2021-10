La ville de Vincennes sera bientôt dotée d’un complexe sportif et d’un nouveau lycée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’ancienne cité industrielle de Vincennes accueillera bientôt un nouveau complexe sportif. Le chantier a débuté le 20 septembre 2021 tout comme la construction du futur lycée intercommunal.

La construction du futur complexe sportif situé à l’emplacement de l’ancienne cité industrielle de Vincennes (Val-de-Marne) a commencé le 20 septembre dernier.

Rappelons que bâtiment de 45 000 m2 construit dans les années 1930 a été abandonné au fil des années. C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé de faire l’acquisition de la parcelle en 2005. Elle y a mené des travaux de démolition en 2020, et une phase de dépollution l’été dernier.

Ce futur complexe sportif sera constitué d’un gymnase homologué pour les compétitions fédérales et nationales avec des gradins de 200 places assises. Il sera également composé d’une salle multisport et d’une salle sport-santé conçue pour les personnes souhaitant reprendre une activité sportive. Par ailleurs, le complexe sera un bâtiment à énergie positive (bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme). En ce sens, l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques fera partie du programme. S’y ajoutera la mise en place d’une toiture végétalisée.

Ces opérations, chiffrées à 11 M€, seront principalement financées par la Ville, avec des aides de la Région. Leur livraison est prévue fin 2022.

Quant aux travaux de construction du futur lycée intercommunal, situé à côté du complexe sportif, la livraison est prévue pour la rentrée 2023. Cet établissement scolaire accueillera 1 000 lycéens de Vincennes, de Saint-Mandé et de Fontenay-sous-Bois. Notons que la construction de ce lycée est gérée par la Région avec un budget de 35 M€.