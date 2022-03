La ville de Poissy équipe ses écoles de stores ZIP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Yvelines Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de son plan canicule et afin de préserver le bien-être de ses écoliers, la Ville de Poissy (78) a prévu l’installation de stores ZIP extérieurs dans 15 écoles, afin de les protéger de la chaleur tout en permettant des économies d’énergie à la Ville en évitant le recours à la climatisation.

La Ville de Poissy a lancé une opération plan canicule pour ses écoles en 2020. La question se posait sur quelle solution adoptée ? Grâce à des études thermodynamiques réalisées par la société Alterea, la plus performante s'est avérée être l’installation de stores extérieurs motorisés avec une toile haute performance, évitant l’installation de systèmes de climatisation. Durant l'été 2020, des sondes de température et de luminosité ont été installées dans une école « test » : au 31 juillet, avec une température extérieure de 39°C, la classe équipée de stores extérieurs se limitait à 26,9° C à l'intérieur contre 32° C pour une classe équivalente non équipée. La Ville a ainsi lancé un projet de rénovation énergétique dans 15 de ses écoles avec l’installation de 616 stores ZIP Schenker équipés du tissu Satiné 5500 de Mermet coloris 0102 Gris Blanc. Leurs atouts : le rejet de 96 % de l’énergie solaire, la filtration de 93 % des rayons lumineux pour une très bonne maitrise de l’éblouissement grâce à son tissage satiné en diagonale, la conservation d'un maximum de lumière naturelle entrante et le maintient d'une vision nette vers l’extérieur grâce à la transparence du tissu.