La ville de Plessis-Bouchard disposera d’un nouveau collège à la rentrée 2021

Un nouveau collège émergera au sud de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Bois-Servais à Plessis-Bouchard.

Le projet de construction d’un nouveau collège à Plessis-Bouchard (Val-d’Oise) est lancé. Il remplacera l’établissement Marcel-Pagnol, encombré et vieillissant, qui date des années 80. D’un coût total estimé à 13 M€, l’opération devrait s’achever en septembre 2021. Le Conseil départemental du Val-d’Oise, en tant que maître d’ouvrage, a désigné le cabinet Tank Architecture à Lille pour la réalisation.

La construction s’étale sur un terrain de 15 000 m2, situé au sud de la ZAC du Bois-Servais. Elle respectera la démarche de développement durable du Conseil départemental à travers : l’installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire, la récupération de l’eau de pluie pour les sanitaires et la rétention partielle des eaux pluviales par des terrasses végétalisées. D’une capacité de 600 élèves, le nouveau bâtiment comprendra des locaux d’enseignement, un service de demi-pension pouvant accueillir 400 collégiens, un plateau d’éducation physique et sportive ainsi que quatre logements de fonction et une cour de récréation.