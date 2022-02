La Ville de Paris dévoile sa méthode de pré-instruction des permis de construire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Marchés publics Supprimer Droit de la construction Supprimer Permis de construire Supprimer Paris Supprimer Emmanuel Grégoire Supprimer Insertion Supprimer Surélévation Supprimer Contentieux des marchés Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Désormais, les porteurs d’un projet comprenant plus de 500 m2 SP construits ou plus de 1 500 m2 SP restructurés devront prendre contact avec la direction de l’urbanisme de la mairie de Paris dès la phase de la prospection foncière. Un dialogue s’ouvrira alors en vue de parvenir à un accord sur les grandes orientations du projet. Entre 200 et 300 permis par an pourraient être concernés.

Après l’avoir rôdée pendant plusieurs mois, la Ville de Paris a officiellement présenté, le 15 février, sa démarche de pré-instruction des permis de construire. « Nous changeons la méthode de dialogue avec les porteurs de projet. Le dépôt d’un permis de construire ne constitue pas le préalable à une démarche d’autorisation d’urbanisme, il doit en réalité en être l’aboutissement », a déclaré Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo en charge de l’urbanisme.

Sur le même sujet « Nous allons réformer l’instruction des permis de construire », Emmanuel Grégoire, en charge de l’urbanisme à la mairie de Paris

« Incitation contrainte »

Sont concernées les opérations de construction neuve de plus de 500 m2 SP et de réhabilitation de plus de 1 500 m2 SP. « Nous l’annonçons d’une façon simple aux porteurs de projets concernés : ne déposez jamais un permis de construire tant que nous ne l’avons pas validé ensemble dans ses orientations, sa programmation, ses intentions architecturales, sa volumétrie, sa cohérence urbaine et tant que nous n’avons pas pu nouer un dialogue avec la mairie d’arrondissement et les riverains », a prévenu l’élu. « Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une incitation contrainte », a-t-il ajouté.

[...]