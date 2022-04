La Ville de Marseille flèche 1,7 milliard d’euros d’investissements sur la période 2022-2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer Marseille Supprimer PPI Supprimer Transition écologique Supprimer Logement Supprimer Espaces verts Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

La Ville de Marseille a voté, le 8 avril, le premier Plan pluriannuel d’investissement de son histoire. Doté d’une enveloppe de 1,7 milliard d’euros, il a pour fil rouge la transition écologique et une répartition plus équilibrée des équipements sur l’ensemble du territoire communal. Son vote est allé de pair avec l’adoption du budget primitif établi en 2022 à 1,8 milliard d’euros et de la hausse de 14 % du taux de la taxe foncière.

« On accélère l’investissement, on fait des économies, on met en place des politiques publiques », c’est en ces termes [...]