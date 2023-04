La vie de château des concessionnaires Gustave Rideau

Chaque année, la convention annuelle est l’occasion pour les concessionnaires de la marque Gustave Rideau de se retrouver pour une journée de partage et d’échanges. L’édition 2023 a rassemblé les membres du réseau au château de Chambord (41), fleuron architectural de la Renaissance française construit par François 1er en 1519.

Après un cocktail déjeunatoire, une réunion plénière a permis aux participants d’échanger sur les nouvelles attentes du marché, les nouveautés produits comme les actualités de la marque et du réseau. Des actualités plutôt réjouissante pour l’entreprise vendéenne puisque 2022 a été une très bonne année, royale. L’activité a en effet été multipliée par deux grâce à l’avènement de tous les produits outdoor lancés depuis quelques temps par Gustave Rideau, notamment la pergola et le carport. 2023 se présente également sous de bons auspices, puisque Gustave Rideau annonce le lancement des pool houses et des cuisines d’été pour ce début d’année.

Après ce temps d’échanges, les participants ont pu profiter d’un programme de rois : un moment unique et plein d’adrénaline avec le survol du château de Chambord en hélicoptère. Le lendemain matin, pour prolonger la thématique de cette convention 2023 « la vie de château », les concessionnaires étaient conviés à une visite guidée du Château de Chambord.

© Gustave Rideau Rendz-vous de travail et d'agrément pour les concessionnaires réunis au château de Chambord.