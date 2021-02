La vétusté du campus de Coulommiers fait polémique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le projet de rénovation du campus de Coulommiers sous haute tension.

Le campus lycéen de Coulommiers (Seine-et-Marne) est né de la fusion des lycées Jules-Ferry et Georges-Cormier en 2017. Réparti sur 17 ha, l’établissement est le plus grand lycée de la Région en termes de nombre d’élèves.

Récemment, l’Union Nationale Lycéenne (UNL77), soutenue par les professeurs du campus, a lancé des critiques et des pétitions en ligne pour dénoncer « l’insalubrité » des infrastructures. À cet effet, le 23 janvier 2021, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, s’est rendue au campus lycéen de Coulommiers (Seine-et-Marne) pour évaluer l’état actuel des bâtiments. L’élue a ainsi fait le point sur les chantiers de rénovation en cours et ceux à venir au sein de cet établissement.

En premier lieu, Valérie Pécresse a tenu à rassurer les élèves en affirmant que « la rénovation du lycée a été inscrite comme prioritaire au Plan pluriannuel d'investissement sur la période 2017-2027 ». Elle a par la suite confirmé que des travaux d’étanchéité, de menuiserie et des réfections sanitaires vont être entrepris à partir du mois de mars et ce, durant 6 mois, au niveau des bâtiments présentant le plus de désordre. Toutefois, elle est restée prudente concernant la restructuration complète du campus : « ce projet ambitieux pour le lycée Jules-Ferry et Georges-Cormier fait l’objet de toute notre attention…, il ne faut pas se louper ».

Ce projet d’envergure d’un montant de 80 M€ ne débutera qu’en 2023. Il est actuellement au stade des études techniques. Le maître d’œuvre devrait être connu au printemps prochain. Le projet de rénovation du campus de Coulommiers (Seine-et-Marne) inclut par ailleurs l’intégration d’une section sur l’industrie agroalimentaire proposant de nouvelles formations post-bac.