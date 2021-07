La Verrière : l’Institut MGEN a été inauguré le 2 juillet 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Reconstruction Supprimer Valider Valider

L’Institut MGEN de La Verrière affiche désormais son nouveau visage.

La cérémonie d’inauguration de l’Institut MGEN de La Verrière (Yvelines) s’est déroulée en présence de Jean-Michel Fourgous, le président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et de Nicolas Dainville, le maire de La Verrière. Ce dernier a déclaré dans un communiqué publié sur le site de la ville : « Ce projet de modernisation ambitieux est l’aboutissement de cinq ans de travaux, pour un investissement de 100 M€. Nous sommes enthousiastes, fiers et confiants de nous projeter dans l’avenir avec cet acteur essentiel du territoire. »

Les travaux de reconstruction du site de 35 000 m2 ont été achevés fin 2020. Le nouvel établissement dispose d’une capacité d’accueil de 540 lits. Il regroupe l’Institut Marcel-Rivière, un établissement de santé mentale, et le centre gériatrique Denis-Forestier. Les offres de soins sont réparties sur quatre pôles : psychiatrie pour adultes et adolescents, gériatrie (soin des personnes âgées), soins de suite et de réadaptation, et soins palliatifs (soins destinés aux personnes atteintes d’une maladie grave, évolutive ou terminale). « Totalement intégrée à son environnement, cette architecture moderne répond aux critères de qualité et de sécurité du XXIe siècle. Patients et résidents sont mobilisés sur l’ensemble du site dans une démarche de réhabilitation-resocialisation, à l’image de cette zone centrale de rencontres, véritable lieu de vie soignant », a expliqué Isabelle Étienne, directrice de l’Institut MGEN, dans le communiqué de la ville.