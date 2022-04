La verrière d'intérieur, valorisée par les industriels de la menuiserie

Aménagement en vogue, la verrière cloisonne les espaces tout en préservant la luminosité et en offrant un esprit atelier ou un style industriel aux intérieurs. Trois fabricants, Forster, Profils Systèmes et Atulam, nous font part des dernières tendances en la matière.

La finesse des profilés acier

« Les verrières d'atelier sont une tendance de fond. Depuis les confinements qui ont augmenté les envies d'amélioration de l'habitat, les consommateurs sont de plus en plus séduits par ce système d'aménagement qui cloisonne tout en laissant passer la lumière. Ces verrières qui semblent créer des extensions intérieures concurrencent la véranda, notamment grâce à la finesse des profilés, que seul l'acier peut apporter. Matériau haut de gamme, celui-ci est moins représenté dans l'habitat que l'aluminium. Néanmoins, la demande est présente. Afin d'y répondre, nous avons conçu le système Forster Presto XS pour créer des projets sur mesure en valorisant les qualités propres à l'acier : profils extrêmement fins – à partir de 18 mm – ou encore portes de grande hauteur jusqu'à 240 cm. Pour plus de confort, les fermetures sont légères et silencieuses grâce à des joints spécifiques qui amortissent le bruit. »

Philippe Juliard, directeur général de Forster France