La vente de Lapeyre à Mutares finalisée

Engagée en 2020, la cession de l'enseigne et des usines à Mutares est annoncée ce soir par Saint-Gobain.

Dix usines, 131 magasins et plus de 600 M€ de CA en 2020 : Lapeyre passe bien sous le pavillon du fonds Mutares, au sein de son sgement Biens & Services. Présidée par l'ancien DG de Kingfisher France Marc Ténart, l'entreprise devra retrouver un chemin de croissance et de profitabilité, ce qui fait craindre aux salariés un démantèlement et de multiples fermetures de sites. "Avec l'ensemble de ses collaborateurs, nous partageons une volonté commune : relancer Lapeyre et définir de nouvelles perspectives de développement sur un marché résilient", explique Marc Ténart dans le communiqué de Mutares. Le projet devrait se préciser dans les prochains mois.