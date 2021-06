La Vénitienne, vue à la radio... et à la TV

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Isolation acoustique Supprimer France Supprimer Valider Valider

La PME charentaise La Vénitienne, spécialiste des stores sur-mesure, a été sollicitée récemment pour une commande peu ordinaire : équiper les studios de France Bleu avec des stores acoustiques.

France Bleu, le réseau des radios locales de Radio France, a lancé un programme de rénovation de plusieurs de ses studios. Parmi les objectifs : pouvoir diffuser certaines émissions en direct sur les chaînes régionales de France 3, sur le petit écran. Une importance toute particulière est donc donnée non seulement à l’acoustique, mais également à la visibilité de la marque.



Un double challenge

Pour cette demande très spécifique, Radio France s’est tournée vers la société charentaise La Vénitienne pour équiper plusieurs de ses studios entièrement rénovés. Un challenge technique pour des stores sur-mesure qui devaient être à la fois parfaitement isolants et occultants, et s’adapter au millimètre près à la décoration du studio. Après ceux de France Bleu Provence à Aix-en-Provence (13), l’entreprise de second œuvre toulousaine Alain Bonadei a été chargée de refaire à neuf les deux studios de France Bleu Toulouse (31). La touche finale, à la fois technique et esthétique, est apportée par des stores rouleaux acoustiques et occultants, permettant de fermer ou ouvrir les châssis pour permettre l’utilisation de la vidéo.



Des stores très techniques

L’aménageur s’est tourné vers La Vénitienne pour concevoir et fabriquer sur-mesure ces stores très techniques. Pour apparaitre sur l’antenne de France 3, le studio doit répondre à une charte très stricte, avec une disposition des logos de la station calibrée au millimètre. « Une parfaite coordination a été nécessaire entre La Vénitienne, l’aménageur et le fournisseur de tissu Alpha W Design, afin que les logos soient parfaitement alignés avec ceux du studio », explique Patrick Dubois, directeur général de l’entreprise.

La Vénitienne a fourni des stores à enroulement avec coffre. Ils sont équipés de motorisation Somfy à commande radio avec télécommande. La toile est occultante, au RAL de France Bleu, sérigraphiée dans l’atelier La Vénitienne de Jarnac (16). Cette toile, dite “pénétrante” s’insère de chaque côté dans une coulisse qui permet de garantir une occultation totale dans le studio.

Après ce premier chantier réussi, La Vénitienne a été de nouveau sollicitée pour équiper les studios de France Bleu à Besançon (25) et à Poitiers (86).