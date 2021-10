La vanne d’équilibrage HTA, conçue pour éviter la coupure des réseaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plomberie Supprimer Artisan plombier Supprimer Vannes Supprimer NICOLL Supprimer France Supprimer Valider Valider

Nicoll et Girpi enrichissent leur gamme HTA – système de tubes et de raccords pour l’eau chaude et l’eau froide sanitaires – avec la vanne d’équilibrage HTA, conçue pour un entretien des réseaux d'eau chaude sanitaire sans rupture de service.

Cette vanne d’équilibrage de Nicoll et Girpi est la première à pouvoir être démontée et remontée sans couper le réseau d’eau chaude sanitaire. Elle dispose d’un système de démontage et remontage breveté et d’un by-pass intégré, qui garantissent, sans rupture de service, une mise en œuvre et un entretien sécurisés, ainsi qu’un nettoyage simple et rapide.

Réversibilité et réglage par QR code

Conçue pour les exigences sanitaires des logements collectifs, établissements de santé et hôtellerie, pour un raccordement sur des tubes de diamètre extérieur 20 mm, la vanne HTA maintient un débit minimum sur le réseau d’ECS. Adaptable à diverses configurations, elle est équipée d’un système réversible pour un choix d’installation bidirectionnel. Son ergonomie et sa signalétique facilitent sa mise en service. La sécurité est renforcée par un cadenas intégré qui offre deux positions : de service ou by-pass. Enfin, l’outil de réglage de la vanne est accessible à partir d’un QR code.