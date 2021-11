La tuile, entre tradition et renouveau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Tuile Supprimer Terreal Supprimer Edilians Supprimer Monier Supprimer Erlus Supprimer BOUYER LEROUX Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les industriels adaptent ce produit authentique et séculaire aux nouvelles exigences d’ordre technique, esthétique ou énergétique. Quelques points-clés sur l'actualité et les innovations de la filière.

Tensions sur le secteur

Si l’activité n’a baissé que de 2,1 % l’an dernier et que la reprise est continue depuis le troisième trimestre 2020, les inquiétudes s’accumulent, selon l’Observatoire de la rénovation en couverture tuile de la FFTB (1). Sur les 800 couvreurs interrogés, 58 % peinent à recruter (+ 6 pts en huit mois). Un frein au développement pour 72 % d’entre eux, qui s’ajoute aux tensions sur les matériaux.

Taille et poids

Qui dit grand format dit pose rapide. Les fabricants proposent désormais des tuiles en format double – voire triple pour Edilians, avec Neoplate. Concernant le poids, les tuiles métalliques, environ cinq fois plus légères que les versions terre cuite, conviennent en rénovation (en surimposition ou sur charpentes fragiles).

Atout coût

Une tuile terre cuite a une durée de vie de 100 ans, trois fois plus qu’un toit plat. D’après le GIE La Tuile Terre cuite, l’investissement initial pour une maison avec toiture en tuiles terre cuite est inférieur de 5 % par rapport à un toit plat, et l’économie en maintenance sur soixante ans atteint 40 %.

Tuile solaire

Plus discrète et esthétique qu’un panneau, durable (étanchéité garantie jusqu’à trente ans), elle s’installe simplement comme une tuile classique sans surépaisseur. Edilians propose, en coloris ardoise ou rouge, la tuile solaire Max (75 Wc, 2/m²) ou la tuile terre cuite Alpha Solaire (23 ou 30 Wc, 5/m²). Chez Terreal, le minimodule (55 Wc, 10/m²) est compatible avec ses tuiles à pureau plat.

Réalité augmentée

Terreal a lancé « Mon Toit Terreal », une application permettant de visualiser rapidement le rendu des tuiles sur une toiture. En quelques clics, l’utilisateur sélectionne sa zone géographique, son style de maison puis le modèle et le coloris de tuiles parmi la gamme Terreal. Au total, près de 100 combinaisons sont possibles.

Nouveauté 100 % made in France

Les tuiles solaires Sunstyle sont 100 % fabriquées en France depuis fin 2020. Carrées (90 x 90 cm, 85 ou 110 Wc), noires, rouges ou grises, elles se posent en « écailles » sur la toiture. Esthétiques, elles sont aussi résistantes (classe 4 grêle) et garanties vingt-cinq ans (à 80 %).

Des produits

Made by Creaton, de Terreal :

Des tuiles pour le Nord et Nord-Est de la France

A la suite de l’acquisition de son homologue allemand Creaton, Terreal a lancé une gamme de huit nouveaux modèles de tuiles et accessoires venant compléter sa gamme de tuiles du Nord et Nord-Est. Avec au total 23 coloris différents, ces 8 modèles se déclinent en une tuile traditionnelle à côte (Terra Optima), 2 tuiles performantes à côte (Regius et ratio), une tuile d’aspect plat (Domino) et 4 tuiles régionales (Magnum, Futura, MZ3 et Harmonie).

Made by Creaton, de Terreal Close Lightbox

Stretto Huguenot, d’Edilians :

Une tuile plate pour les faibles pentes

Cette tuile terre cuite plate, dont le schéma d’écoulement d’eau est breveté, assure une étanchéité hors norme pour ce type de produit. Elle dispose d’un ATEx pour la mise en oeuvre sur des toitures à faible pente (hors DTU 40.23), soit des pentes jusqu’à 40 % avec un écran de sous-toiture (contre 60 % pour une tuile plate classique) et des longueurs de rampants jusqu’à 8 m de projection horizontale, voire 12 m. Elle convient également à une pose en bardage et est compatible avec les tuiles photovoltaïques Edilians. L’industriel la propose en trois coloris.

Canal’di, de Bouyer Leroux :

Un nouveau système de blocage invisible

D’aspect tuile canal traditionnelle, ce produit dispose d’un système innovant qui assure un maintien aussi fiable que celui d’une tuile à blocage. Avec cette accroche masquée sous le recouvrement, les tuiles de chapeau sont bloquées sur les tuiles de courant. Respectant l’esthétique des toits anciens, elle est confortable à poser – sur liteaux ou voliges – pour les couvreurs et utilisable sur une grande variété de pentes. Déclinée en six combinaisons de coloris, trois pour les tuiles de chapeau, deux pour les tuiles de courant. Ce produit est sous Atex.

Canal’di, de Bouyer Leroux Close Lightbox

AeroDek, de BMI Monier :

Une gamme métallique légère et résistante

Ces tuiles en acier galvanisé allient légèreté et durabilité. à raison de deux ou trois éléments par m², elles se posent rapidement, y compris sur couverture existante (bardeaux bitumés, bac acier, plaque fibrociment…) et conviennent aux charpentes fragiles ou en climat de montagne. Elles résistent aux fortes pluies, à la grêle, au gel, aux vents violents (270 km/h) et à la charge de neige (21 kN/m²). La gamme se décline en cinq profils, dont un en version acoustique (Quadro Plus, aspect tuile plate lisse). Pour pentes jusqu’à 21 %. Garantie trente ans étanchéité.

AeroDek, de BMI Monier Close Lightbox

Karat XXL-D, de Erlus :

Une grande tuile teintée dans la masse

Cette tuile de grande taille (10 éléments/m²), existe désormais en couleur gris graphite, teintée dans la masse. Il n’est plus nécessaire de retravailler les bords de coupe ou les épaufrures. Ses autres atouts : un pureau variable de 20 mm et ses pentes de toit nominale de 22° et minimale de 10°. Grâce à son double emboîtement latéral et au niveau de la tête, elle garantit une grande résistance aux infiltrations d’eau. Enfin, cette tuile présente une résistance de classe 4 à la grêle.