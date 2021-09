La transition numérique au service de l'adaptation au changement climatique : un enjeu de taille pour le secteur de l'immobilier

Est-il possible que la transition numérique dans laquelle nous sommes embarqués degré ou de force -et qui va s'amplifier au gré des avancées de l'intelligence artificielle -puisse venir en aide dans ce qui apparaît de plus en plus comme l'affaire du siècle : la lutte contre le dérèglement climatique ? C'est pour le secteur de l'immobilier un défi qui se profile depuis une quinzaine d'années. La pleine mesure de ce défi semble maintenant largement intégrée dans les stratégies mises en place par les acteurs de l'immobilier. Mais vient maintenant l'heure du déploiement systématique de solutions robustes qui permettront de pérenniser la diminution des consommations d'énergie tout en assurant des conditions d'usages confortables dans les immeubles du secteur tertiaire et résidentiel, à l'origine d'environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Une condition sine qua non à la réussite de cette aventure : l'appropriation par les utilisateurs finaux des outils et dispositifs proposés.