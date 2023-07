Pourquoi lancer une chaire sur l’économie de la transition écologique urbaine qui intègre les questions de l’immobilier, du logement, de l’architecture et de l’aménagement, en partenariat avec l’Ecole des Ponts ParisTech et l’Ecole nationale supérieure d’architecture (Ensa) Paris-Malaquais (voir encadré ci-après) ?

Les étudiants ont montré, notamment à l’occasion de leur remise de diplômes, le besoin de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans leur formation initiale. L’enseignement doit donc s’adapter. Cette chaire formera les leaders de demain qui intègreront dans leurs pratiques des solutions innovants pour faire face aux enjeux actuels.

En parallèle, la transition écologique et la construction décarbonée nous conduisent à réinterroger les paradigmes économiques à l’œuvre dans la production de la ville et du cadre bâti. Ils datent de l’après-guerre et présentent deux caractéristiques fortes : l’abondance des ressources et des matériaux. A l’heure de la frugalité et de l’économie circulaire, nous devons donc repenser le modèle économique, en révélant la valeur écologique apportée par chacun.

Cette chaire sera donc à la fois dédiée à l’enseignement et à la recherche académique. A titre d’exemple, l’un des premiers axes de recherche portera sur le rôle de l’architecte dans la chaîne de valeur.

Quels autres axes de recherche guideront le travail de la Chaire ?

Gardons à l’esprit que la construction et le génie civil représentent 70% des déchets nationaux, 44% de la consommation nationale, et 24% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, il est indispensable d’intégrer les critères environnementaux, qu'ils soient monétaires ou réglementaires, dans les analyses économiques des projets. Et aussi, de requestionner l'enjeu de la « rente foncière » dans le montage économique des opérations de promotion immobilière ou d'aménagement.

