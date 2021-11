La synagogue de Schirmeck fait partie des lauréats du prix national dédié au patrimoine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Grâce à un prix de la Fondation du patrimoine, plusieurs travaux seront menés à la synagogue de Schirmeck.

La synagogue de Schirmeck (Bas-Rhin) figure parmi les dix lauréats du prix « Engagés pour le patrimoine », décerné le 25 octobre dernier par la Fondation du patrimoine et les ministères de la Cohésion des territoires et de la Culture. Rappelons que ce prix s’adresse aux projets menés par les communes de moins de 20 000 habitants. Le projet de rénovation de cet édifice religieux, inauguré en 1909 et inscrit aux monuments historiques, bénéficiera d’une enveloppe de 100 k€.

Les travaux consisteront à restaurer l’intérieur de la synagogue de Schirmeck, incluant la rénovation du mobilier, l’amélioration de l’accessibilité et la création d’une salle, avec une vingtaine de places, pour permettre l’accueil de petits concerts et de petites conférences. Par ailleurs, d’autres rénovations sont envisagées notamment celle de l’Aron Hakodesh, l’arche sainte située au fond de la synagogue. Ces travaux commenceront début 2022 et s’achèveront au mois de mai.

Notons que ce projet de rénovation de la synagogue de Schirmeck a été élaboré en 2014.