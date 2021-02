La société Vitraux Max & Co rénove la cathédrale de Senlis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Vitrail Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Des artisans vitraillistes se mobilisent pour la rénovation d’une vaste verrière de la cathédrale de Senlis.

L’entreprise noyonnaise Vitraux Max & Co entame la rénovation d’une verrière d’une surface de 18 m² de la cathédrale de Senlis (Oise), l’un des premiers monuments gothiques de France. L’intervention des vitraillistes requiert l’installation d’un échafaudage de 20 m de hauteur. Avant de poser les nouveaux vitraux à la fin du mois de février, l’équipe de Vitraux Max & Co a travaillé sur le dessertissage depuis le début de l’année et vient de commencer le montage.

La cathédrale de Senlis, qui a célébré ses 870 ans en 2020, est le plus gros chantier de l’entreprise de Noyon. Cette dernière réalise ces travaux avec un architecte des Bâtiments de France. Cette opportunité a permis aux artisans vitraillistes noyonnais de développer leurs activités. « On a déjà huit chantiers prévus pour l’année à venir. Le calendrier est déjà bouclé jusqu’à septembre » a confié Lucas Joueo, vitrailliste de Vitraux Max & Co.