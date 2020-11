La société EdiliziAcrobatica propose ses services dans plusieurs grandes villes du Sud

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer BTP Supprimer Recrutement BTP Supprimer Valider Valider

Plusieurs grandes villes du Sud peuvent profiter des différentes offres de l’entreprise EdiliziAcrobatica.

Le spécialiste italien des travaux en hauteur sur cordes EdiliziAcrobatica est implanté en France depuis 2019. Il intervient dans la rénovation de bâtiments sur cordes et de désamiantage sur cordes. Ce prestataire propose ses activités dans les secteurs industriels, éoliens et les immeubles résidentiels. L’entreprise est déjà présente dans plusieurs villes du Sud comme Toulouse (Haute-Garonne), Marseille (Bouches-du-Rhône), Montpellier (Hérault), Perpignan (Pyrénées-Orientales) et encore Nice (Alpes-Maritimes).

L’objectif de l’entreprise EdiliziAcrobatica (3 900 salariés) est d’être opérationnel à Paris et à Lyon avant la fin 2020. Disposant actuellement d’un réseau de 9 agences dans l’Hexagone, la firme collabore avec Manpower pour recruter 1 200 collaborateurs dans les quatre prochaines années. Cette initiative contribuera à la mise en place de 200 autres agences dans tout le territoire français d’ici trois ans.