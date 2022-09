La Société du Grand Paris et les syndicats du BTP main dans la main pour renforcer la sécurité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée SGP Supprimer Prévention Supprimer CFDT Construction Supprimer Vie du BTP Supprimer Ligne 14 Supprimer Ligne 15 Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

La Société du Grand Paris (SGP), l’Internationale du bois et du bâtiment (IBB), la CFDT Construction, la CGT Construction et FO ont signé, le 21 septembre, une charte dédiée à la sécurité. L’idée : mettre en place des échanges de bonnes pratiques et des visites de chantier pour favoriser l’innovation en la matière sur les chantiers du Grand Paris.





Une centaine de professionnels oeuvent actuellement sur le chantier de la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy (IGR), qui sera desservie par la ligne 14 Sud et la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Le grand cylindre ouvert de 70 m de diamètre, désormais équipé d’escaliers fixes qui permettent d’accéder aux niveaux - 1 et - 2, se prépare à accueillir des escalators conduisant à la ligne 14, au niveau - 6. Les quais de la ligne 15, eux, ont été creusés à 49 mètres de profondeur, ce qui fait d’IGR la deuxième gare la plus profonde du réseau, après Saint-Maur-Créteil.



C’est dans le sillage d’une visite de ce chantier « emblématique, et l’un des plus avancés » que la Société du Grand Paris (SGP) a signé, le 21 septembre, une charte dédiée à la sécurité avec l’Internationale du bois et du bâtiment (IBB), la CFDT Construction, la CGT Construction et FO. « Un partenariat noué dans un site dont les nombreux escaliers suspendus sont autant de défis techniques pour les compagnons, et où le croisement des lignes 14 et 15 et la gestion des interfaces en matière de sécurité relèvent de mesures de prévention particulières», souligne Cyprien Sorel, directeur adjoint de cabinet du Directoire. Alors que plusieurs accidents du travail graves sont survenus ces dernières années sur le chantier de la ligne 16, il s’agit donc, la SGP, de « passer à la vitesse supérieure en matière de sécurité ».





Visites de chantier et partages de bonnes pratiques



« Nous avions à l’origine interpellé la SGP par l’intermédiaire de l’IBB, car nous estimions que les syndicats pouvaient apporter un soutien technique, une expertise « terrain » sur la prévention, afin que ces chantiers deviennent une référence sur le plan européen», évoque de son côté Jean-Marc Candille, secrétaire national de la CFDT Construction.



Pas d’objectifs chiffrés dans le cadre de ce partenariat. « La charte, qui ne comporte pas de limite de durée et s’inscrira ainsi dans le temps long, vise à mettre en place différents groupes d’échanges et de travail sur la sécurité mais aussi le travail détaché, et d’organiser des visites internationales sur les sites du Grand Paris, développe Cyprien Sorel. L’idée est ainsi de partager conseils, bonnes pratiques et retours d’expériences issues d’autres chantiers. »



Et d’ajouter : « Du fait de notre positionnement de maître d’ouvrage majeur et de notre capacité d’innovation, nous bénéficions d’une force d’entraînement pour mettre autour de la table différents acteurs et les faire travailler ensemble sur un défi de taille ». La SGP compte aussi sur ce partenariat pour profiter de retours d’expérience au sujet de la filière bois, abandonnée au milieu du 20ème siècle et revenue ces dernières années sur le devant de la scène.



« Il faudra, sans pour autant nous substituer aux organisation syndicales des entreprises qui y travaillent, que nous soyons en mesure de nous rendre sur les chantiers dans les conditions prévues par la charte », appuie Jean-Marc Candille. « Nous serons très vigilants sur le respect des engagements en matière d’accès, et ne manquerons ainsi pas de faire remonter d’éventuels problèmes d’organisation avec le staff « sécurité » de la SGP, prévient le responsable cédétiste. En somme, à présent, tout reste à faire ! Nous entendons également exercer un contre-pouvoir pour faire le cas échéant remonter à la SGP des dérives en matière de sous-traitance et de travail détaché.»



Sur les chantiers du Grand Paris, la SGP organise des visites hebdomadaires en partie consacrées à la prévention. « Des équipes dédiées à la sécurité sont réparties sur les différentes lignes », décrit Bertrand Masselin, responsable de l’unité sécurité sureté des chantiers. A cela s’ajoutent une évaluation quotidienne des risques liés à la coactivité et la réalisation régulières d’audits sécurité par des partenaires de la SGP. « Sans compter les visites de l’inspection du travail, qui a créé des unités spéciales pour les grands chantiers. Mais la prévention relève avant tout d’un travail collectif, en collaboration avec les entreprises. »



Et quand Ambet Yuson, secrétaire général de l’IBB, lui demande le nombre d’heures perdues pour parvenir à travailler en sécurité, Bertrand Masselin répond qu’il n’y en a point. « En cas d’accident du travail, c’est par contre tout un chantier qui va s’arrêter. » A cet égard, « trois AT de faible gravité -deux liés à la manipulation de matériels et un malaise-, sont survenus sur le chantier de l’IGR, reconnaît Simon Fardeau, chef de service chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France, qui est membre du groupement chargé des travaux d'aménagement tous corps d'état. Compte tenu notamment du risque de chute de grande hauteur que présente ce chantier, et auquel on peut avoir tendance à s’habituer, par exemple quand on travaille dans une nacelle ou une grue araignée, nous veillons à rappeler très régulièrement les règles de sécurité aux salariés ».





Mesures de prévention renforcées



« Malgré nos précautions, la survenue d’une situation dangereuse n’est pas à exclure, pointe Bertrand Masselin. Nous avons alors les pleins pouvoirs pour interrompre immédiatement les travaux, étudier les circonstances qui y ont présidé, voire, le cas échéant, prendre des sanctions : courriers adressés aux employeurs, rappel à leurs obligations dans le cadre de réunions inter-entreprises, et éventuelles sanctions financières. » La signature de la charte avec l’IBB et les trois syndicats français constitue d’ailleurs, pour la SGP, une manière de préface à l’annonce de mesures de prévention renforcées. « Nous travaillons actuellement à consolider notre stratégie sécurité, dont les contours seront dévoilés ces prochains mois », livre Cyprien Sorel.