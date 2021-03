La Société du Grand Paris approuve Jean-François Monteils comme président du directoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Grand Paris Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Thierry Dallard Supprimer Valider Valider

Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris qui s’est réuni ce jour a donné un avis favorable à la proposition du gouvernement de nommer Jean-François Monteils au poste de président du directoire, en remplacement de Thierry Dallard.

Jean-François Monteils devrait bien succéder à Thierry Dallard au poste de président du directoire de la Société du Grand Paris. Le conseil de surveillance de la SGP, qui s’est réuni mardi 9 mars a en effet donné un avis favorable à la proposition du gouvernement.

Le conseil de surveillance a également approuvé le renouvellement de Bernard Cathelain (membre depuis le 25 mars 2015) et Frédéric Brédillot (membre depuis le 20 avril 2017), en qualité de membres du directoire pour un nouveau mandat de cinq années.

Après le Sénat ce mardi 9 mars à 17h30, Jean-François Monteils devrait être auditionné par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale mercredi 10 mars à 9h30. Au terme de ces auditions, le renouvellement du directoire devra faire l’objet d’un décret du Président de la République qui fixera la date de début de ces différents mandats.

Carrière de Jean-François Monteils



Né en avril 1965, Jean-François Monteils est ancien élève de l'ENA, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Institut national des langues et civilisations orientales. Nommé auditeur à la Cour des Comptes en 1993 à sa sortie de l’ENA puis promu conseiller référendaire en 1996 et conseiller maître en 2010, il a notamment été sous-préfet de Saintes entre 2000 et 2003, secrétaire général pour les affaires régionales de Corse (2003-2007), ou encore secrétaire général du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en 2010. Depuis septembre 2015, il était président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine.

Jean-François Monteils est par ailleurs président du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) depuis avril 2019.