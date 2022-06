La Société du Grand Paris, AMI des architectes et des paysagistes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Projets Supprimer Paris Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris Express Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Valider Valider

Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) de la Société du Grand Paris est lancé ce 22 juin 2022. Il vise à la réalisation des projets immobiliers dans les quartiers de gares du Grand Paris Express…

Dans le cadre de son programme de développement urbain, la Société du Grand Paris (SGP) prévoit de réaliser une centaine de projets immobiliers sur ses emprises autour du Grand Paris Express. Ce sont 8 000 logements et quelques 400 000 m² d’activités, commerces et services qui seront réalisés d’ici à 2030.

Pour ce faire, elle lance ce 22 juin un appel à manifestation d'intérêt (AMI) à l’adresse des architectes et paysagistes qui souhaitent l’accompagner dans la réalisation de ce programme.

Cet AMI vise également à recenser les savoir-faire spécifiques (construction hors site, utilisation de matériaux biosourcés, mixité et évolutivité programmatique, qualité du logement, etc.) qui seront à mobiliser dans le cadre de la conception de chaque projet. Les sociétés de copromotion constituées pour chaque site par la filiale «Société du Grand Paris Immobilier» et un promoteur préalablement désigné, s’appuieront sur les résultats de cet AMI pour mener les consultations de maîtrise d’œuvre des projets urbains et immobiliers dès la fin 2022.

Les résultats de cet AMI seront également mis à disposition de Grand Paris Aménagement. L’AMI doit permettre de fédérer une génération d’architectes et de paysagistes engagés sur les enjeux de la transition écologique et de rationaliser la mobilisation des agences lors des procédures de consultation liées à ces futures opérations.

Un conseil scientifique aidera la Société du Grand Paris à analyser les réponses à cet AMI.

Il se compose comme suit :

Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme ; Frédéric Quevillon, secrétaire général du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France ; Béatrice Julien-Labruyère, présidente de la Fédération Française du Paysage d’Ile de France ; Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal ; Léa Mosconi, présidente de la Maison de l’architecture d’Ile-de-France ; Francis Rambert, chef du département de la création architecturale de la Cité de l'architecture et du patrimoine et Jana Revedin, professeur HDR, présidente-fondatrice du Global Award for Sustainable Architecture.

Un site dédié est consacré à cet AMI.