La sobriété foncière, un si long chemin…

Depuis les années 1980 les textes tant législatifs que réglementaires se sont multipliés pour assurer un équilibre entre espaces naturels et espaces urbanisés. Le concept de «sobriété foncière » s'est progressivement imposé et se concrétise désormais avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui pose le principe du «zéro artificialisation nette» (ZAN). Mais est-ce pour autant dire, queles projets immobiliers entrent dans une nouvelle ère ? Pas si sûr.