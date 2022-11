La SNCF signe un premier contrat pour installer des panneaux solaires dans les gares

Un appel à manifestation d'intérêt lancé en février par SNCF Gares & Connexions pour trouver un premier partenaire industriel a reçu plus de 50 candidatures et c'est Tenergie, entreprise spécialisée dans le solaire et l'éolien basée dans les Bouches-du-Rhône qui l'a remporté.

Tenergie sera chargée de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance de 180 000 m² de panneaux solaires sur les parkings de 119 gares, qui doivent être mis en service d'ici à fin 2024.

"C'est pour nous vraiment important de développer le solaire, une énergie renouvelable", a déclaré à des journalistes la directrice générale de SNCF Gares & Connexions, Marlène Dolveck, qui veut des "gares vertes", consommant moins et se passant des énergies fossiles.

Cette première phase doit avoir une capacité globale de plus de 30 MWc. L'électricité produite sera revendue au réseau public de distribution électrique, mais pas injectée directement dans les gares.

Objectif 1 million de m²

Les centrales photovoltaïques, installées dans toutes les régions, produiront l'équivalent de 15% de la consommation des 3000 gares françaises, selon la filiale de SNCF Réseau.

"On parle de 40 à 50 millions d'euros sur le projet", portés par Tenergie, a relevé Laurent Mahuteau, responsable du projet chez SNCF Gares & Connexions.

L'objectif est d'installer un 1 Mm² sur le patrimoine foncier des gares d'ici 2030 à 2032, avec une capacité de 150 à 200 MWc. A cette échéance, SNCF Gares & Connexions veut avoir une consommation d'électricité inférieure ou égale à la production d'énergies renouvelables sur son foncier.