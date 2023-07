La SNCF, nouvel acteur des énergies renouvelables

La SNCF veut déployer 1 000 MWc de solaire photovoltaïque d’ici 2030 avec l’objectif de produire l’équivalent de 15 à 20 % de la consommation de ses bâtiments et de son réseau, a-t-elle annoncé jeudi 6 juillet. C’est une première étape vers l’autosuffisance que le groupe, qui consomme 9 TWh d’électricité par an, espère atteindre en 2050. Ces activités seront hébergées dans une filiale, SNCF Renouvelables, qui démarrera ses opérations cette année sur un premier lot d’une trentaine de sites.

Mille hectares de panneaux solaires

La première étape se déploiera sur 1000 hectares de réserves foncières identifiées comme éligibles à l’installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre de l’élaboration d’un cadastre solaire réalisé avec Arep, l’agence d’architecture de SNCF Gares & Connexions. « La SNCF est le deuxième propriétaire foncier de France après l’Etat », rappelle son P-DG Jean-Pierre Farandou.

Un projet à 1 milliard d’euros

Elle est également le premier consommateur industriel d’électricité pour alimenter ses 15 000 trains – sur les 9 TWh consommés chaque année par le groupe, 8 TWh servent à la traction – et ses 3 000 gares, bâtiments industriels et tertiaires, un chiffre qui devrait augmenter avec le perspective portée par l’Etat de doubler la part du ferroviaire d’ici 2040. Cette première étape de 1 000 MWc reviendra à 1 milliard d’euros, issus des fonds propres de la SNCF.

10 000 hectares en 2050

Dans un deuxième temps, c’est une capacité de 10 000 hectares qui pourrait être exploitée d’ici 2050. Pour atteindre ce cap, la SNCF a absolument besoin d’un nouvel outil de production : des panneaux photovoltaïques longitudinaux qui pourraient être déployés le long des voies. « Les industriels nous assurent qu’ils seront disponibles d’ici 2030 », indique Jean-Pierre Farandou.

Une technologie transposable à la route

« Ce sera une innovation majeure car elle embarquera la SNCF mais aussi les routes et les autoroutes », souligne la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher qui vante « une étape qui changera en profondeur le mix énergétique de notre pays ». « C’est un usage transposable à de nombreux secteurs », renchérit le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, « le plus proche par sa structure est sans doute le secteur autoroutier et plusieurs acteurs sont déjà en train d’y réfléchir. »

Producteur d’ENR et non plus loueur de surfaces

Les infrastructures de la SNCF produisent déjà de l’énergie « mais le modèle existant qui consiste à louer pas cher des surfaces à des entreprises ne me convient pas, déclare Jean-Pierre Farandou. La SNCF veut devenir producteur d’énergie, investir et disposer du bénéfice de sa production ». Les 1000 MWc espérés d’ici 2030 permettront au groupe ferroviaire de devenir « un joueur significatif de l’écosystème de la production électrique », estime son P-DG.

Maîtriser le coût de l’énergie

Les revenus issus de cette production sont destinés à venir financer la régénération du réseau ferré. Mais ils permettront également à la SNCF de maîtriser le prix de son énergie, fortement impacté par la guerre en Ukraine. « Les coûts ont plus que doublé entre 2022 et 2023, indique Jean-Pierre Farandou. Pour la seule SNCF Voyageurs, plus gros consommateur d’électricité du groupe, cela représente 700 millions d’euros de plus en un an ». Une reprise en main qui permettra également de maîtriser le coût des billets, promet le P-DG.

Production locale

L’entreprise ferroviaire entend bien faire appel à l’industrie française et européenne pour la production de ses futurs panneaux solaires. « Mille hectares en perspective commandés par un groupe comme la SNCF, cela peut aider à convaincre des industriels qui hésitent à s’installer en France », assure Jean-Pierre Farandou. L’installation récemment annoncée de deux gigafactories en France, l’une à Fos-sur-Mer et l’autre à Hambach, en Moselle, tombe à pic.