Construction Start-up Competition : en route pour une sixième édition

Pour participer à la sixième édition du concours international « Construction Start-up Competition », les entreprises ont jusqu'au 4 septembre prochain pour envoyer leur candidature.

Dédiée aux start-up de la construction, la « Construction Start-up Competition » permet aux candidats de postuler dans l'une de ces quatre catégories : « construction durable », « amélioration de la productivité », « supply chain de la construction » et « l’avenir de la construction, c’est maintenant ».

Dix partenaires mondiaux

Cette édition 2022 réunit Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation de Vinci et Cemex Ventures, l'unité de capital-risque d'entreprise et d'innovation du groupe Cemex. Elle est aussi soutenue par Dysruptek by Haskell, Ferrovial, GS Futures, Hilti et Nova by Saint-Gobain, Black & Veatch, un leader mondial de l'ingénierie, de la construction et du conseil, Procore Technologies, spécialiste américain des logiciels de construction basés dans le cloud, et Zacua Ventures, un fonds orienté exclusivement vers le secteur de la construction.

Résultats en novembre 2022

Les dix partenaires évalueront minutieusement les candidatures avant de choisir les gagnants, qui pitcheront en novembre 2022. Les entrepreneurs auront alors l'occasion de présenter leur solution non seulement aux jurés du concours, mais aussi à des entreprises et investisseurs du secteur de la construction.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 septembre 2022 sur le site dédié.