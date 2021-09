La Seyne-sur-Mer : renouvellement du réseau d’assainissement aux Sablettes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

Des travaux sont réalisés par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée (MTPM) jusqu’en décembre 2021. Ils concernent la rue de la Prairie et le chemin de l’Evescat.

La commune de La Seyne-sur-Mer (Var) poursuit sa politique en faveur de l’amélioration du confort et du cadre de vie de ses habitants. Chaque année, elle intervient sur son réseau d’assainissement pour réaliser de simples entretiens ou des travaux plus lourds.

Jusqu’en décembre, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée (MTPM) effectue des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement rue de la Prairie et sur le chemin de l’Evescat, aux Sablettes.

La première phase de l’opération en cours concerne la rue de la Prairie. Elle sera achevée début novembre. Le chantier occasionne l’interdiction de stationner sur ce tronçon. En outre, la circulation n’est autorisée que dans le sens du chemin de l’Evescat vers la corniche Georges-Pompidou.

La seconde phase consistera à renouveler le réseau au niveau du chemin de l’Evescat. Elle se déroulera du 3 novembre au 8 décembre 2021. La circulation sera interdite sur la portion touchée. Elle sera toutefois maintenue dans la rue de la Prairie, mais en sens unique. En revanche, le stationnement ne sera pas autorisé sur le chemin de l’Evescat.

L’ensemble des travaux, chiffrés à 320 k€ HT, est financé par la MTPM.