La Seyne-sur-Mer : la voie ferrée du port de Brégaillon de nouveau opérationnelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Ferroviaire Supprimer Valider Valider

Le terminal multimodal de Brégaillon, de La Seyne-sur-Mer, est à nouveau connecté au réseau ferré national.

Après une douzaine d’années d’interruption et deux années de travaux pilotés par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Var, le terminal de Brégaillon, à La Seyne-sur-Mer (Var), est de nouveau raccordé au réseau ferré national. Afin d’assurer le développement du trafic de fret à Brégaillon, le gestionnaire de ce port, la CCI du Var, a effectué une opération portant sur des travaux de rénovation de 2 000 m de voies ferroviaires, le remplacement du pont Eiffel, déclaré inapte à recevoir des trains depuis 2011, et la mise aux normes des passages à niveau.

Pour remettre en service l’exploitation ferroviaire du terminal de Brégaillon, la CCI du Var a investi 3,70 M€ pour la réalisation de ces différents travaux. Cette initiative permet aussi de renforcer l’accessibilité et la compétitivité du port dans le département du Var. Le transport par voie ferrée des marchandises arrivées par bateau débutera cet été. Un ou deux trains par semaine vont assurer cette activité au départ de La Seyne-Brégaillon.