La Seyne-sur-Mer : début des travaux pour la réfection de la corniche Giovannini

La métropole Toulon Provence Méditerranée a démarré la réfection de la corniche Giovannini, entre le rond-point Casanova et le chantier naval Monaco Marine.

Depuis le 23 mars dernier, et pour une durée de dix mois, des travaux sont engagés sur la corniche Giovannini, à La Seyne-sur-Mer (Var). Il s’agit concrètement de refaire la corniche nord, du rond-point Casanova à Monaco Marine. Outre la réfection de la chaussée, l’opération prévoit également la plantation d’arbres et la création de noues végétalisées, qui sont des sortes de fossés peu profonds permettant de ralentir l’écoulement de l’eau. L’aménagement d’espaces de détente, de jeux et de loisirs est également annoncé le long de la nouvelle corniche. À noter que ce projet, chiffré à plus de 1,3 M€, est financé par la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM).

Pour les besoins du chantier, la circulation sera réduite sur demi-chaussée par feux tricolores ou pilotage manuel. La vitesse autorisée sera en outre abaissée à 30 km/h à l’approche du chantier.