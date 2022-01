La Seyne : aménagement de la corniche Tamaris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet de réhabilitation de la corniche Tamaris à La Seyne est passé en concertation publique.

La Ville de La Seyne (Var) prévoit de réhabiliter la corniche Tamaris. Une concertation publique a été lancée le 7 janvier 2022. Il s’agit d’une procédure préalable qui doit s’étaler sur un mois. Durant ce délai, la collectivité a prévu d’organiser des visites in situ les 15 et 22 janvier prochains en présence des paysagistes et de la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Rappelons que le projet d’aménagement consistera à réduire les voies de circulation, à créer une voie verte réservée aux piétons et aux vélos, ainsi qu’à aménager des espaces sportifs et de détente. À cela s’ajouteront la matérialisation d’une voie dédiée au passage du futur bus à haut niveau de service et la réalisation de noues (fossés peu profonds végétalisés) pour infiltrer les eaux de ruissellement.

Selon la municipalité, l’opération vise à permettre la cohabitation des différents usages (promenades, déplacements, plaisance, baignade, pique-nique, pêche professionnelle et artisanale, etc.). Il s’agira aussi de limiter l’impact environnemental, de favoriser la biodiversité et de prendre en compte le traitement des eaux pluviales. La nouvelle corniche devrait voir le jour en février 2022.