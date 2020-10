« Seule solution face aux phénomènes extrêmes : ne pas être sur le chemin de l’eau », Annick Mièvre, Agence de l’eau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Urbanisme Supprimer Paysage Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Valider Valider

Près de deux semaines après le passage de la tempête Alex dévastant les vallées de la Tinée, de la Roya et de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes, les services de l’Etat et les collectivités sont mobilisés pour réaliser les travaux d’urgence permettant leur désenclavement. Ils n’empêchent pas d’analyser la situation et de penser à l’avenir. Annick Mièvre, directrice de la délégation Paca-Corse de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, livre des premières pistes de solutions.

Quel peut être le rôle de l’Agence de l’eau pour diminuer l’impact des violents épisodes climatiques ?

Tout d’abord, j’ai une pensée pour les victimes et les sinistrés de cette terrible catastrophe. L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse n’a pas directement de compétences en matière de prévention des inondations. Mais son 11e programme adopté en 2019 pour six ans prévoit une enveloppe de 2,6 milliards d’euros pour aider les collectivités, industriels, agriculteurs et associations qui s’engagent pour améliorer l’état de nos eaux et adapter les territoires au changement climatique.

Une des priorités est la restauration des milieux aquatiques. C’est une façon de prévenir les conséquences des inondations. En effet, en redonnant aux ruisseaux, rivières et fleuves un fonctionnement le plus naturel possible, en élargissant leurs lits, nous laissons la possibilité à l’eau de s’écouler plus librement.

Les cours d’eau ont deux lits : un mineur et un majeur. Ce dernier reprend sa place lors de crues importantes. Or, depuis des centaines d’années, l’homme a pris l’habitude de construire dans le lit majeur, voire dans le lit mineur. Certains cours d’eau ont même été canalisés voire couverts. Malheureusement, un jour ou l’autre, la nature reprend ses droits, d’autant plus dans le contexte actuel de changement climatique. Je ne suis pas météorologue, mais les études de Météo France menées ces dernières années montrent que les phénomènes extrêmes commencent à se produire de plus en plus souvent.

