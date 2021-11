La salle des fêtes de Roche-d’Agoux fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Valider Valider

Fraîchement rénovée, la salle des fêtes de Roche-d’Agoux vient d’être inaugurée.

Les travaux de rénovation de la salle des fêtes de la commune de Roche-d’Agoux, dans le département du Puy-de-Dôme, ont pris fin. Grâce à ce chantier, celle-ci a gagné en surface. Le rafraîchissement de la peinture et la vitrification du parquet figurent également parmi les opérations effectuées dans le cadre de ce projet.



Cette rénovation, chiffrée à plus de 82 k€, a été financée par l’État. Le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil départemental du Puy-de-Dôme ont aussi investi dans ce projet. Leurs participations s’élèvent à 22 et 28 % des travaux.



L’inauguration de la nouvelle salle des fêtes s’est tenue ce 16 octobre. La cérémonie s’est déroulée en présence de Christine Pires-Beaune, députée de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme, de Sylvain Durin, conseiller régional, et de Jérôme Gaumet et de Joselyne Lelong, conseillers départementaux. Laurence Oriol, maire de la Roche-d’Agoux et quelques membres des associations qui ont participé aux travaux ont aussi assisté à cette inauguration.