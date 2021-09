La salle des fêtes de L’Isle-sur-la-Sorgue fera peau neuve d’ici fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

Engagés en 2018, les travaux de rénovation de la salle des fêtes de L’Isle-sur-la-Sorgue se poursuivent. Ils devraient être achevés en 2022.

La salle des fêtes de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) fait actuellement l’objet d’un programme de rénovation. Ce vaste chantier, dont le coût est chiffré à 1,2 M€, consiste à adapter cet équipement culturel aux normes actuelles et aux besoins de la population locale, qui est passée de 8 000 à 20 000 habitants. Afin de conserver une partie de cette infrastructure ouverte, la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue a décidé de réaliser les travaux par phases et uniquement pendant l’été.

Lors des travaux d’été 2018, la collectivité a rénové les sanitaires de la salle des fêtes. En 2019, elle s’est, entre autres, lancée dans l’agrandissement du hall d’accueil et la construction des salles de stockage de matériels. Quant aux travaux estivaux 2020, ils ont permis de rénover l’écoulement des eaux pluviales et de repeindre l’extérieur de l’immeuble. Cet été 2021, l’entreprise Valeco a désamianté la toiture et a déposé la nouvelle. La salle des fêtes vient également de s’équiper d’un nouveau faux plafond de dalles Rockfon et d’un nouveau réseau d’éclairage. Cette quatrième phase du chantier devrait être achevée le 7 octobre prochain.

L’isolation de la salle et l’installation d’une chaudière moderne figurent parmi les travaux à effectuer à l’été 2022. Enfin, la Ville envisage de refaire le parking et d’améliorer les espaces paysagers de la salle des fêtes de L’Isle-sur-la-Sorgue.