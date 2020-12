La rue de Tremblay à Échirolles est en chantier jusqu’à la fin de l’été 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux de voirie et de réseaux débutent dans la rue de Tremblay à Échirolles.

La Métropole de Grenoble et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) lancent des travaux de voirie et de réseaux dans la rue de Tremblay à Échirolles (Isère). Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du réaménagement de l’échangeur du Rondeau.

Le chantier comprendra l’élargissement de la voirie pour mettre en place un alternat de circulation pendant les travaux. Il se poursuivra ensuite avec la déviation des réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable ainsi que le déplacement de la conduite de gaz.

Les travaux ont débuté le 7 décembre 2020, la livraison est attendue à la fin de l’été 2021. Une modification de la circulation est à prévoir pendant cette période, car la vitesse sera limitée à 30 km/h. Les accès piétons seront maintenus, mais le passage inférieur restera fermé. Les places de stationnement situées dans la zone seront également supprimées.