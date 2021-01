La Rue bordelaise agrémentée à la sauce écolo

Depuis ses vœux du 14 janvier, Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et président de l’EPA Bordeaux Euratlantique, conservait le mystère sur les changements demandés à l’EPA et au promoteur Apsys sur le projet de la future rue commerciale de 600 mètres de long entre la gare Saint-Jean et la Garonne. Un projet prévu pour l’horizon 2027-2028 dont l’investissement s’élève à 500 millions d’euros.