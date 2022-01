La Roche-sur-Yon : un nouvel hôtel de Ville et un musée en projet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un nouvel hôtel de Ville et d’Agglomération va bientôt voir le jour à La Roche-sur-Yon (Vendée), sur l’îlot de la Poste donnant sur la rue Clemenceau. Chiffré à 15,7 M€, ce pôle dédié aux services publics de la ville et de l’agglomération de La Roche-sur-Yon disposera d’une salle de mariage, d’un amphithéâtre et de plusieurs bureaux. Un atrium y sera également aménagé.

Afin de se préparer à ce chantier, la Ville devra effectuer des travaux de désamiantage et de déconstruction sur le site. Ces opérations devraient commencer en septembre prochain. Quant au gros œuvre, il devrait être lancé en février 2023, et prendre fin en juin 2025.

Pour étoffer ses équipements culturels, la municipalité prévoit également d’aménager un nouveau musée dans l’ancien conservatoire, donnant place Napoléon. Ce projet, estimé à 13,9 M€, s’étendra sur plusieurs années, entre septembre 2025 et fin 2028. Notons que La Roche-sur-Yon a choisi le cabinet parisien Richez_Associés pour assurer la construction de ces nouvelles infrastructures